В Геленджике пройдет субботник по очистке леса от последствий пожара

Администрация Геленджика пригласила жителей города на субботник по уборке лесного массива на Маркотхском хребте, пострадавшего от сильного пожара, сообщает Telegram-канал мэрии города-курорта. Экологическое мероприятие пройдет в субботу, 2 сентября.

Организаторы акции намерены организовать уборку территории лесного массива от бытового и природного мусора, в том числе от пластиковых фляг, в которых волонтеры привозили воду для тушения пожара. Участникам субботника раздадут мешки, перчатки и другие необходимые для уборки предметы.

Геленджикский «Сафари-парк» выложил в социальных сетях благодарность пожарным, спасателям, волонтерам и всем неравнодушным жителям города, которые готовы были прийти на помощь животным во время пожара. В благодарность за поддержку 1 сентября вход в «Сафари-парк» является бесплатным. «Приходите и убедитесь, что у нас все хорошо!», – говорится в обращении сотрудников парка.

Анна Перова, Краснодар