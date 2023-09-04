Осенние развлечения Дубая

Осенние месяцы — наиболее благоприятное время для исследования крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов. Духота и невыносимая жара постепенно уступают место комфортным погодным условиям, привлекая в эмират любителей активного отдыха. В это время открываются парки, смотровые площадки, выставки и другие развлечения.

В частности, 15 сентября возобновит работу самый большой цветочный сад в мире Dubai Miracle Garden. Здесь представлены копии знаменитых зданий и сооружений, выполненные из 50 млн живых цветов. С 16 сентября вновь станут доступны полеты на воздушных шарах Hot Air Ballon над бескрайними дюнами Аравийской пустыни.

Не останутся в стороне и светские мероприятия, ведь с 10 по 15 октября пройдет Арабская неделя моды Dubai Fashion Week, посетители которой станут свидетелями успехов города в сфере моды и творческой индустрии. С 16 по 19 ноября состоится чемпионат по гольфу Dubai Desert Classic & DP World Tour Championship, в котором примут участие игроки мирового уровня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 9

Также с 16 по 20 ноября будет работать выставка Dubai Watch Week, где будут представлены выдающиеся марки часовой индустрии. Кроме того, туристам и местным жителям будут доступны такие экстремальные приключения как Skydive Dubai — прыжок с парашютом над островом Пальма Джумейра или пустыней, полет на зиплайне Xline Dubai и прогулку по краю небоскреба на открытой площадке Edge Walk на высоте 219 м.

Елизавета Федутинова