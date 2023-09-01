В петербургском лицее открылся профильный класс Роспотребнадзора

В петербургском лицее №214, расположенном в Центральном районе города, открылся профильный класс Роспотребнадзора, сообщила ТАСС руководитель ведомства Анна Попова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

«Сегодня открывается первый в России, первый в Санкт-Петербурге профильный класс Роспотребнадзора, и мы говорим о подготовке не узких специалистов, а специалистов, которые будут готовы спасать популяцию, человечество, мир от всех угроз, которые сегодня возникают с каждым днем», — прокомментировала чиновница.

Больше половины учащихся в классе — отличники, добавила глава Роспотребнадзора. В свою очередь, губернатор города Александр Беглов сообщил, что в новом 10 «Р» классе будут учиться 33 школьника. По его словам, решение открыть такой класс возникло после пандемии COVID-19.

Образовательная программа в профильном классе рассчитана на два года. В класс поступили школьники, которые окончили девять классов и прошли конкурс по трем предметам — химии, биологии и русскому языку. В программе предусмотрена углубленная подготовка по химии и биологии, изучение основ медицинских знаний и медико-профилактического дела, также знакомство со всеми направлениями деятельности Роспотребнадзора.

В лицее №214 углубленно изучают химию и биологию. По итогам 2022-2023 учебного года учреждение заняло четвертое место в рейтинге «Лучшие школы России» по направлению «Медицина».

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