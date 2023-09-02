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Коммерсантъ FM
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Что для вас 1 сентября?

Отвечают нынешние преподаватели и бывшие ученики

Виктор Садовничий, ректор МГУ, академик РАН:

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

— Большой праздник и отправная точка учебного года, старт нового рабочего цикла — как и для всех, кто связан с образованием. Но с учетом приподнятой атмосферы праздника, конечно, больше.

Хорошо помню свой первый День знаний. Сентябрь 1946 года. Маленькое село, все разрушено, у детей по единственной маечке к шароварам. Вся наша школа занимала одну горницу в уцелевшей после войны хате. Когда через четыре года в моей Краснопавловке построили двухэтажную школу, она показалась настоящим дворцом.

На фоне этих воспоминаний новые корпуса нашей школы-интерната имени Колмогорова, открытые 1 сентября 2022 года вместе с премьером Михаилом Мишустиным в рамках подготовки к 270-летию МГУ, кажутся просто чем-то из будущего. Но и тогда, и сегодня суть образования остается неизменной.

На всю жизнь запомнил один совет. В нашем селе жила пожилая женщина из Харькова, она была отличной швеей, да и на своем веку повидала многое. Однажды она долго смотрела на меня 9-летнего, как будто снимала глазами мерку на костюм, а потом неожиданно сказала: «Если будешь хорошо учиться, далеко пойдешь!» Я это крепко запомнил и очень старался учиться.

Станислав Садальский, заслуженный артист РСФСР:

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

— 1 сентября и вообще школа для меня — один из самых страшных снов в моей жизни. Я не просто не любил — ненавидел школу, тем более что это был интернат со своим, жестким укладом. Я всячески увиливал от занятий, в основном ссылаясь на разные болезни, плохо учился. У меня была одна единственная пятерка — по литературе. Остальные оценки были, мягко говоря, посредственные.

Когда я окончил школу, учителя устроили для себя по этому поводу праздничный банкет. Правда, когда я стал известным, в Ленинской комнате повесили мой портрет и стали врать, что это был лучший ученик.

Елена Измайлова, главный редактор издательства Clever:

Фото: Clever

— У меня есть несколько 1 сентября. В детстве это был день грусти, когда надо возвращаться в нелюбимую школу после прекрасного лета в обнимку с книгами. Когда я стала студенткой, 1 сентября стал праздником, потому что в этот день начиналась настоящая жизнь — учеба в университете.

А в нашем издательстве 1 сентября приобрело еще один смысл. Это день, когда я думаю о том, чем мы занимаемся как издатели. Мы не выпускаем учебники, но наши книги помогают детям учиться читать, писать, считать, знакомиться с окружающим миром и с удовольствием воспринимать новые знания через игру.

Ефим Рачевский, директор школы №548 «Царицыно», народный учитель РФ:

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

— Подведение итогов. Учительская профессия сродни фермерской работе. Там сезонные дела, посевная, жатва и лишь зимой небольшое затишье. А у нас небольшое затишье летом. Для директора школы лето — это Юрьев день, в который в старину можно было уйти от одного барина к другому, а сейчас это время, когда учителя могут переходить из одной школы в другую. В этом году у меня две потери, одна молодая, красивая и талантливая учительница английского языка имела неосторожность отдыхать на острове Бали и познакомиться с белокурым немцем. В результате уехала с ним в Гамбург. А учительницу математики, поехавшую по турпутевке в Китай, переманила к себе большая китайская школа.

Но я и сам занимаюсь охотой-переманиванием, в заднем кармане брюк храню большой список. А еще 1 сентября — и это, наверное, самое главное — очень веселое дело, потому что без детей школа — это не школа, там все скучно, неинтересно и все неживое. А в этот день, как в сказке, появляется живая вода — наши дети. А время мертвой воды в школах никогда не наступает, даже если ее ставят на длительный капитальный ремонт.

Елизавета Дружинина, педагог-хореограф, руководитель школы танцев «Свободная пластика»:

Фото: Личный архив Елизаветы Дружининой

— 1 сентября — это другая жизнь. Когда я пришла в школу в первый раз, во время линейки пошел дождь. Директор спросила: «Ребята, почему природа заплакала?» Кто-то из детей крикнул: «Потому что лето закончилось!» «Да,— сказала она.— Лето закончилось». А у меня закончилось детство…

Екатерина Мизулина, член Общественной палаты, генеральный директор «Лиги безопасного интернета»:

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

— Для меня 1 сентября — двойной праздник: день рождения и День знаний. Я пошла в школу в 1991 году, спустя неделю после «августовского путча». В воздухе ощущалась тревожность, все разговоры были только о судьбе страны, но, войдя в школу, я сразу была окружена теплотой и заботой. Помню волнительный момент первой линейки, все дети с гладиолусами, а у меня ярко-алые георгины, выращенные бабушкой. А еще большие банты, они точно были самые красивые, мама очень старалась.

Мой первый учитель — Муза Михайловна — женщина с редким именем и волевым характером, действительно ставшая для всего класса музой и вдохновением. Помню, с каким трудом родители доставали «по талонам» коричневую школьную форму. Носить ее было неудобно, но мы проходили в ней еще три года и даже почти были приняты в ней в пионеры, потому что до Ярославля не сразу дошли новости об упразднении этого движения.

Александр Кудряшов, директор ФГБУ «Российский детско-юношеский центр»:

Фото: Росдетцентр

— Для меня 1 сентября — это встреча с верными друзьями и мудрыми наставниками. С нового учебного года во всех регионах нашей страны будут работать такие наставники в лице советников директоров по воспитанию — путеводители для детей и подростков в мир новых возможностей, профессионального и творческого роста, общественно-полезной деятельности и воплощения в жизнь их собственных уникальных проектов и идей.

Я всегда с теплотой вспоминаю своего классного руководителя — Веру Петровну, педагога по профессии и наставника по призванию. Она привила любовь к учебе, подсказывала, направляла и вдохновляла на покорение новых высот и открытие неизведанных горизонтов.

Наталья Зубарева, основатель и руководитель Клиники превентивной медицины:

Фото: Соцсети Натальи Зубаревой

— Желанный и запоминающийся день с праздничной атмосферой с самого детства и до окончания института. Рано научилась читать и писать и просто не могла смириться, как это: старший брат идет в школу с букетом цветов и ранцем, а я нет.

Когда в школу пошла дочь, 1 сентября приобрело иное, трепетное звучание: и радость, и волнение, и гордость. А в этом году мое материнское сердце будет биться вдвойне чаще: первоклассником станет старший сын. Правда, чуть не случился приступ шопоголизма, когда я была готова скупить для дочки все милые канцтовары девчачьих расцветок, что попадались на глаза. Но взяла себя в руки, и самое дорогое приобретение к школе — рюкзаки с ортопедическими спинками. А так покупаю необходимое по списку, что рекомендует школа, без излишеств. И детей приучаю быть аккуратными с вещами и беречь тем самым нашу планету. Главное — сохранить в них радость учебы не только на один день, как научили нас с братом мои родители.

Николай Журавлев, заместитель председателя Совета федерации:

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

— 1 сентября в годы учебы для меня всегда был связан с предвкушением чего-то нового и интересного. Я с трепетным ожиданием ждал встречи с друзьями, строил грандиозные планы, ставил новые цели, этот день всегда был началом насыщенной школьной, а позже и студенческой жизни.

Для меня он был связан с новым этапом, казавшимся более важным и ответственным, чем предыдущий. Теперь уже во взрослой жизни, для меня, как для отца, День знаний — это уже больше приятные хлопоты и радость за своих детей, чувства от того, как быстро они взрослеют, а еще много надежд и радости от того, что их ждет впереди.

А еще этот день был очень значим для меня, потому что 1 сентября у меня еще и день рождения.

Группа «Прямая речь»

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