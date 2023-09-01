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Кредиторам «Татфондбанка» выплатят еще почти 1,5 млрд рублей

На погашение долгов разорившегося казанского «Татфондбанка» направят еще более 1,45 млрд руб. Об этом сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое является конкурсным управляющим бывшей кредитной организации и одновременно ее крупнейшим кредитором.

Выплаты начнутся 11 сентября. По их завершению доля удовлетворенных требований кредиторов «Татфондбанка» первой очереди достигнет 59,48%.

Деньги в его конкурсной массе появились за счет поступлений от реализации имущества и погашения задолженности заемщиками банка.

Всего к «Татфондбанку» предъявлено 179,5 млрд руб. установленных требований. Как писал «Ъ-Казань», за пять лет банкротства его кредиторам выплатили лишь 39,8 млрд руб., или 23% требований к банку.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"

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