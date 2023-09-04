ДОМ.РФ предоставил «O2 Групп» кредит на 2 млрд для строительства третьей очереди ЖК «Ромашки»

1 сентября компания «О2 Групп» открыла продажи квартир в корпусе 4.2 (третья очередь) жилого комплекса «Ромашки» в городе Мурино Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба О2 Групп Фото: Пресс-служба О2 Групп

Возведение этого корпуса девелопер начинает с нуля после возобновления стройки в 2018 году. Сейчас компания достраивает вторую очередь проекта (корпус 4.1), начатую ранее.

Строительство второй и третьей очереди комплекса ведется в рамках проектного финансирования Банка ДОМ.РФ. В июне 2023 года кредитная организация подписала договор о предоставлении «О2 Групп» 2 млрд рублей для возведения корпусов 4.1 и 4.2.

Корпус 4.2 представляет собой 18-этажный дом из двух секций, рассчитанный на 414 квартир стандарт-класса. Сдать объект планируется до конца июня 2025 года. В настоящее время на площадке будущего корпуса 4.2 идет подготовка к началу работ, активная фаза которых стартует в октябре.

Жилой комплекс «Ромашки» рассчитан на 3071 квартиру стандарт-класса. Строительство ЖК «Ромашки» началось в 2013, однако в 2016 стройка остановилась из-за финансовых проблем компании-застройщика. В 2018 году стройка возобновилась. В итоге первый корпус ЖК был сдан в 2020 году, второй – в 2021, третий – в июне 2023 года. Строящийся корпус 4.1 распродан на 80%, его планируется сдать в конце 2024 года.

Полина Кузнецова

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