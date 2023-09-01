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Руководителя «Восток-Трейд Групп» заподозрили в уклонении от уплаты 108 млн рублей налогов

Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело против 45-летнего главы компании «Восток-Трейд Групп». Его подозревают в уклонении от уплаты свыше 108 млн руб. налогов, сообщает ведомство.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие полагает, что с 2018 по 2021 год директор компании вместе с неизвестными вносил в налоговые документы ложную информацию о фиктивных взаимоотношениях с 47 контрагентами. В итоге ему удалось уклониться от уплаты НДС и транспортного налога.

Детали случившегося предстоит выяснить следователям.

"Ъ-Казань"

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