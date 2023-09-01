В Ярославле арестовали счета продавца жилья комфорт-класса

В Ярославле в рамках судебного разбирательства счета компании, продающей жилье комфорт-класса, арестовали до оплаты исполнительского сбора. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УФССП России по Ярославской области Фото: пресс-служба УФССП России по Ярославской области

Застройщик ЖК подал иск в суд с требованием взыскать с компании, продающей жилье в этом ЖК, долг по оплате предъявленных, но не оплаченных векселей. Суд удовлетворил требования застройщика и обязал компанию выплатить долг 77,4 млн руб.

В пресс-службе регионального УФССП рассказали, что руководству компании было направлено предупреждение о привлечении к уголовной ответственности в случае неисполнения решения суда. Компания оплатила многомиллионный долг, но теперь пытается снизить размер исполнительского сбора в размере 5,4 млн руб., который также должна выплатить.

«Однако исполнительное производство не окончено, так как компания-должник, не желающая оплачивать столь крупную сумму исполнительского сбора, предпринимает меры по снижению его размера. В настоящее время денежные средства компании остаются арестованными, а точная сумма исполнительского сбора, которую придется выплатить компании в рамках данного исполнительного производства, будет известна по завершению судебного разбирательства»,— рассказали в пресс-службе.

Алла Чижова