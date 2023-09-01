Матыцин принял участие в открытии Центра водных видов спорта в Краснодаре

Министр спорта РФ Олег Матыцин принял участие в открытии Учебно-спортивного центра водных видов спорта и атлетики для Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Спортивный объект ввели в эксплуатацию раньше намеченного срока.

«Мы благодарны строителям, что в такой достаточно короткий срок этот объект введен… Без современной инфраструктуры сложно представить и подготовку специалистов, и выступления на всероссийских соревнованиях и мировой арене»,– сказал господин Матыцин на церемонии открытия.

Центр включает общежитие гостиничного типа на 100 мест, 25-метровый бассейн на восемь дорожек, два зала для занятий по общей и специальной физподготовке, медико-восстановительный центр. Кроме того, научно-методический центр позволит осуществлять научное сопровождение подготовки спортсменов по разделам биомеханики, психологии, функциональной диагностики, спортивной медицины.

Наталья Решетняк

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