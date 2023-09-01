Ремонт и очереди вызывают недовольство у пациентов ГКБ №7 в Ижевске

В столице Удмуртии пациенты сталкивают с очередями в городской клинической больнице №7. Об этом в Telegram рассказал первый заместитель министра здравоохранения региона Сергей Багин. Отмечают также необходимость ремонта в стационаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, по словам господина Багина, очереди в больнице «действительно бывают». В настоящее время к учреждению прикреплено 70 тыс. жителей Индустриального района, в том числе 15 тыс. детей. Здесь же базируются нейрохирургические отделения.

«А вот поликлиника нуждается в обновлении — капитального ремонта не было с момента постройки. Усилиями главного врача постепенно идет реконструкция и текущий ремонт, меняется оборудование»,— отметил Сергей Багин.