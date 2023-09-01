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Ремонт и очереди вызывают недовольство у пациентов ГКБ №7 в Ижевске

В столице Удмуртии пациенты сталкивают с очередями в городской клинической больнице №7. Об этом в Telegram рассказал первый заместитель министра здравоохранения региона Сергей Багин. Отмечают также необходимость ремонта в стационаре.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, по словам господина Багина, очереди в больнице «действительно бывают». В настоящее время к учреждению прикреплено 70 тыс. жителей Индустриального района, в том числе 15 тыс. детей. Здесь же базируются нейрохирургические отделения.

«А вот поликлиника нуждается в обновлении — капитального ремонта не было с момента постройки. Усилиями главного врача постепенно идет реконструкция и текущий ремонт, меняется оборудование»,— отметил Сергей Багин.

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