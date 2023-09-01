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Восстание гладиаторов, окно в постмодернизм и пробуждение титанов

Куда сходить в Нижнем Новгороде со 2 по 8 сентября

На следующей неделе в городе запланированы лекции о поэзии и живописи, пройдут выставки и гастрофестивали, начнется новый театральный сезон. О наиболее заметных культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Балет «Спартак»

Балет «Спартак»

Фото: Нижегородский театр оперы и балета

Балет «Спартак»

Фото: Нижегородский театр оперы и балета

2 сентября Театр оперы и балета откроет 89-й театральный сезон и покажет балет «Спартак». В основе сюжета — восстание гладиаторов под предводительством Спартака. Билеты от 300 руб.

2 сентября в Саду кино на улице Новой — показ южнокорейского триллера «Пылающий». Это драма о начинающем писателе, который знакомится с богачом со странным хобби. Для посещения нужно зарегистрироваться.

2 и 3 сентября на Нижегородской ярмарке пройдет гастрономический фестиваль. Представители 50 регионов страны привезут свою продукцию и традиционные блюда, проведут дегустации и мастер-классы. Вход свободный.

Дирижер Дмитрий Синьковский во время концерта

Дирижер Дмитрий Синьковский во время концерта

Фото: Нижегородский театр оперы и балета

Дирижер Дмитрий Синьковский во время концерта

Фото: Нижегородский театр оперы и балета

2 и 3 сентября в Пакгаузах на Стрелке состоится концерт «Вайнберг. Шостакович. Чайковский». Симфонии классиков исполнят солисты Анна Цыбулева (фортепиано), Денис Фокин (труба) и Никита Истомин (труба), оркестр La Voce Strumentale и дирижер Дмитрий Синьковский. Билеты от 1,3 тыс. руб.

6 сентября в Саду мечтателей на улице Короленко пройдет лекция «О поэте, который не любил юбилеи. К 130-летию Владимира Маяковского». Профессор Высшей школы экономики Леонид Большухин расскажет, насколько тернистым и сложным оказался для поэта путь к признанию и пониманию. Для участия необходимо зарегистрироваться.

6 сентября в Арсенале откроется выставка раннего творчества Сергея Проворова «Линия движется по бумаге и исчезает в лесу». В экспозиции — более 60 графических работ, выполненных в экспериментальных техниках, и первые опыты с кинопленкой. Билет стоит 200 руб.

6 сентября в Центре культуры «Рекорд» — открытие выставки живописца Артура Мирзояна и скульптора Арсена Агаханянца «Пробуждая Титанов». В основу арт-проекта легло все то, с чего берет свое начало современное искусство: Адам и Ева, наскальные рисунки первобытных людей, саркофаги Древнего Египта, иконы Византии, деревянное зодчество Древней Руси и многое другое. Вход свободный.

Экскурсия по выставке «Ответвление»

Экскурсия по выставке «Ответвление»

Фото: Центр современного искусства «Арсенал»

Экскурсия по выставке «Ответвление»

Фото: Центр современного искусства «Арсенал»

7 сентября в Арсенале пройдет экскурсия «Заколдовать мир снова» по выставке «Ответвление», посвященной природным формам дерева. Насколько обоснована идеализация природы в творчестве художников прошлого века? Билет стоит 500 руб.

7 сентября в Доме Архитектора на Верхневолжской набережной откроется выставка «Окно в постмодернизм». Свои работы представят фотографы, которые по-новому взглянули на объекты Нижегородской архитектурной школы. Вход свободный.

8 сентября в выставочном комплексе художественного музея «Искусство XX века» на площади Минина откроется выставка художника Алексея Ляшкова «Земное притяжение». Его творчество передает запах деревенской избы и свежеиспеченного хлеба, аромат цветущей черемухи и скошенной травы, теплые летние дожди и морозные зимы. Стоимость билета 300 руб.

Подготовила Елена Ковалева

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