«Дефолт, потеря работы у родителей и жизнь по сарайкам»

В России для школьников и студентов начался новый учебный год. Для большинства учеба в школе или университете является важной главой в жизни, которая дала важный жизненный опыт. С приходом сентября спросили у известных екатеринбуржцев о том, где они учились школе жизни. Подробнее в рубрике «Прямая речь» «Ъ-Урал».

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Андрей Гавриловский, совладелец БЦ «Высоцкий»:

Я учился на радиофаке УПИ. В то время он считался одним из самых сложных для поступления. Я с дуру туда пошел, но не жалею. Был юношеский максимализм, хотелось себя попробовать. Но самая шикарная школа жизни — стройотряды. Сразу пришлось договоры с такими зубрами заключать, а нам по 18-19 лет было. Это многому учит. Вот сейчас дети тоже должны знать, как деньги зарабатываются и, если есть возможность в школе работать, то надо сразу идти пытаться что-то делать. Любая работа почетная. Когда ты работаешь даже за копейки — ты нарабатываешь навык и ты понимаешь, как тяжело зарабатываются деньги. Это всегда полезно. Ты понимаешь, для того чтобы зарабатывать больше, — надо учиться больше.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Николай Коляда, драматург, основатель Коляда-театра:

Если школа жизни, то, конечно, театр на Вайнера, 10, там, где сейчас находится «Покровский». Я там проработал семь лет с великими артистами. Я был еще достаточно молодой, оттуда я ушел в армию, вернулся, а в 1983 году поступил в институт. Для меня эти люди, общение с ними: с Галиной Умпелевой, Марченко, Васильевым, Захаровой, Шатровой, всех и не перечесть, это была великая школа жизни. Поскольку они мне дали понимание профессии. Поэтому для меня такие пафосные истоки понимания профессии идут из тех лет. Я, честно говоря, даже не захожу в «Покровский» уже долгие годы, потому, что я боюсь. Мне так обидно и жалко, что этот театр отдали под магазин. Я вспоминаю тех актеров, те спектакли, ту работу, как они работали. Я помню даже запах кулис. Я вспоминаю всю жизнь, каждый день. Однажды когда я ставил у себя спектакли в театре, мне сказали: «Ты хочешь весь репертуар старой драмы перенести к себе в театр». А это действительно так. Я когда-то поставил у себя в театре и «Борис Годунов», «Гамлет», вот все спектакли, которые когда-то шли в Свердловском академическом театре драмы. Я их поставил, конечно, по-своему, иначе. В интернете есть запись спектаклей 1973 года «Трамвай "Желание"» с Галиной Николаевной Умпелевой. Вот для того, чтобы понять какая у меня была школа жизни, надо просто посмотреть этот спектакль, хотя бы 10 минут. Это нужно, чтобы понять, какая величина, какие актеры в то время были. Какую силу духа они давали для всех свердловчан. Какое воспитание они дали, и для нас, для молодых актеров, и для зрителей.

Фото: предоставлено Евгенией Левандовской

Евгения Левандовская, уральский ресторатор:

Школе жизни я училась на Сахалине в конце 90-х — начале 2000-х. Это время меня жизни научило только так. Во-первых, дефолт, закрытие шахты в городе Горнозоводск на Сахалине и потеря работа у родителей, отсутствие телефонов, жизнь с утра до вечера по сарайкам. Как-то так и протекала моя школа жизни.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Антон Баков, уральский политик и бизнесмен:

Когда-то в 2008 году я дружил и часто общался с Борисом Ефимовичем Немцовым. У него была дурацкая привычка называть меня Антонием, а я был вынужден величать его Цезарем. Каждый раз после публичных выступлений, всегда прекрасных, он интересовался у меня, как прошло. Я думаю, что это был какой-то рецидив комплекса отличника. Я стал его замечать и у себя и постарался искоренить. Да, юные модели не гуляют со мной под руку, но я ещё жив. Спасибо, Цезарь!

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Анатолий Филиппенков, президент Свердловского областного союза предприятия малого и среднего бизнеса:

Сильную школу жизни мы прошли, когда студенческими отрядами выезжали на колхозные работы. Надо было строить коровники. Мы брали подряд, смотрели, что сколько стоит, работали как звери, после дня на работе. Нужно было еще считать, кому сколько платить. Это хорошая школа жизни. Это первое. Второе, это выстоять на ринге, держать удар, быть настойчивым, не пить, не курить. Я вот в пятом классе бросил курить, и до сих пор не курю. Нужно быть дисциплинированным, потому что как сказано: «Ohne Kampf kein Sieg» (Без борьбы нет победы). Как Конфуций говорил, успех — это когда от поражения к поражению идешь, не теряешь настойчивость и оптимизм. Еще бы назвал школой жизни подработку в школьное время. Мы и металлолом, и бумагу сдавали, и стеклянные бутылки несли.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Тамара Зимина, актриса Коляда-театра:

На дальнем Востоке, в городе Владивосток. У маленького человека начинается жизнь, встреча с новыми людьми с новым знаниями. У нас были прекрасные педагоги, которых я помню до сегодняшнего дня. Они подарили нам в жизни так много, что я это до сих пор вспоминаю. Пытаюсь детям рассказывать о том, как интересно учиться, узнавать какие-то новые вещи, когда ты переходишь от одного этапа сознания к другому. Так что для меня - это школа, это становление. Если это об ощущении, о начале, то это школа.

Фото: Сайт 66.мвд.рф

Валерий Горелых, полковник, глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области:

Какого-то одного события, повлиявшего или воспитавшего меня, нет. Школа жизни проходит на протяжении всей жизни. Например, с моей профессией меня связала длительная череда событий. Когда я был в шестом или седьмом классе школы, судьба свела меня с кинофотостудией в Нижнем Тагиле, которая располагалась в ДК Железнодорожников. Изначально в студию пришло восемь человек из моего класса, однако со временем людей стало становиться все меньше и меньше, и по итогу занятия не бросил только я. Остальным разонравилось, потому что фотографирование было занятием не для всех. Это сейчас достаточно просто нажать кнопку и фото готово. А тогда приходилось тратить много усилий, соблюдать множество требований при проявке и других работах. Но для меня это был такой романтический, творческий процесс, что занимался этим до конца школы. Помимо фотосъемки увлекался и киносъемкой.

После школы меня призвали в Вооруженные силы, служил на Дальнем Востоке в пограничных войсках. Вскоре к нам приехал репортер газеты «Дальневосточный пограничник», которому нужен был фотокорреспондент, потому что его коллега заболел. Замполит посмотрел в мое личное дело, увидел, чем я до армии занимался, и отправил меня делать снимки для газеты. Но ведь одно дело просто увлекаться съемкой, а другое — делать профессиональное фото для газеты. По итогу около полугода фотографировал интересные события из жизни пограничников. А потом мне позвонили и сказали, что пора браться за более серьезное дело, и кроме снимков еще и писать тексты. Так меня волей судьбы подвели к журналисткой стезе, которой я и посвятил всю оставшуюся жизнь.

Фото: Соцсети Александра Гагарина

Александр Гагарин, лидер группы «Сансара»:

Для меня странно считать какой-то период жизни тем моментом, который подготовил тебя к следующему. Очевидно, что нельзя научиться в какой-либо из «школ жизни» целиком. По крайней мере, у меня так, я этому очень даже рад. Всегда, на каждом отрезке пути появляется что-то, что тебя, собственно, и учит. Таким образом, ты и познаешь новое – это большая ценность. Здорово, когда ты с годами не теряешь этот навык, оглядываясь по сторонам, удивляться. Вот поэтому я, наверное, и не могу сказать, что у меня была какая-то одна школа или там несколько, а сейчас наступил момент, когда я пользуюсь теми уроками – живу, выбираю и, настраиваю свою бытность. Нет, это не так.

Прямо сейчас происходят куча событий, которые говорят тебе что-то новое о людях и мире, даже если это не всегда приятные открытия. Мне кажется, моя мысль проста, очень понятна. Наверное, моя школа жизни — это ежедневная работа над ней. Самая лучшая из работ.