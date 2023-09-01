Посещаемость стриминговых платформ выросла на 50%

Сегмент стриминга в России переживает бурный рост — в 2023 году посещаемость популярных стриминговых платформ увеличилась в 1,5 раза. Теперь конкуренцию Twitch здесь составляют китайский Trovo и новичок рынка — российский VK Play. При этом финансово поддерживают стримеров в основном миллениалы — они составляют почти половину всей аудитории донатных сервисов, выяснили эксперты МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.



Фото: Пресс-служба Мегафон

Наиболее востребованной платформой для стримеров все еще остается Twitch. За год его российская аудитория выросла на 24%, несмотря на ограничения в монетизации и призывы блогеров переходить на другие сервисы. Второе место занимает китайская платформа Trovo от компании Tencent, хотя ее российская аудитория и просела на треть за прошедший год.

Замыкает тройку лидеров VK Play — несмотря на запуск сервиса в апреле 2022 года, платформа к настоящему времени уже входит в число самых посещаемых порталов для стриминга, свидетельствуют данные МегаФона.

Основное ядро аудитории стриминговых платформ сместилось от зумеров к миллениалам. Если в 2022 году абоненты 17-25 лет составляли 48% от всех посещений, то теперь их доля сократилась до 44,5%. А на первое место вырвались миллениалы (25-35 лет) — их 47% против 40% годом ранее. Третий значимый сегмент для стриминга — абоненты в возрасте 35-45 лет, их доля составляет на сегодня около 8%.

Миллениалы также чаще других финансово поддерживают любимых стримеров — именно они составляют сегодня 46% аудитории донатных сервисов, в то время как зумеры занимают здесь долю в 35%. Самой популярной российской донатной платформой стала boosty.to. За первое полугодие ее посещаемость выросла в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Также в топ-3 наиболее популярных сайтов для пожертвований у россиян вошли sponsr.ru и donatepay.ru.

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