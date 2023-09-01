Импичменту подобрали основание

Президенту Грузии Саломе Зурабишвили грозит импичмент после ее поездки в Европу. Как сообщил председатель правящей партии «Грузинская мечта», объединение уже инициировало эту процедуру. Госпожу Зурабишвили обвиняют в нарушении Конституции из-за того, что она совершила заграничную поездку без одобрения правительства. Ранее она прибыла в Германию на переговоры с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Но Министерство иностранных дел этот визит не согласовало, хотя этого требует основной закон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Irakli Gedenidze / Reuters Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Между тем поездка в Германию стала лишь формальным поводом для импичмента, считает политолог Павел Салин. По его словам, реальные претензии к президенту заключаются в другом:

«Это является предлогом, но никак не причиной. Все дело в том, что Саломе Зурабишвили является такой занозой для значительной части грузинского истеблишмента, часть которого локализована в правящей партии, часть — за ее пределами.

Этот истеблишмент занимает достаточно двойственную позицию: на словах он придерживается прозападного курса, а в реальности у него существуют достаточно тесные деловые связи с Россией.

И госпожа Зурабишвили, пользуясь своим статусом президента и связями в западных элитах, в ходе своих зарубежных турне привлекает к этому противоречию внимание европейских и американских политиков, что доставляет существенные неудобства, в частности, в СМИ поднимается эта тема. Вот президента и решили одернуть».

В «Грузинской мечте» в то же время признают, что попытка импичмента, скорее всего, не увенчается успехом. Противникам президента нужно набрать две трети голосов в парламенте: то есть 100 из 150. У правящей партии вместе с союзниками — 84 голоса. Тем не менее оппоненты госпожи Зурабишвили считают даже попытку импичмента своей конституционной обязанностью.

Действия правящей партии напоминают скорее символический жест, заметил политический аналитик Джони Меликян:

«Думаю, что как минимум на следующих парламентских выборах этот кризис между президентом и правящей партией будет продолжаться. И в случае переизбрания "Грузинской мечты" через год они будут ждать момента, когда у них будет достаточное количество голосов в парламенте, чтобы переизбрать главу государства, либо когда окончится срок полномочий госпожи Зурабишвили.

Она в последний раз была избрана всенародным голосованием, следующие выборы должны состояться уже внутри парламента. Затем большинство депутатов должно будет предложить кандидатуру президента, и они же должны будут обеспечить то количество голосов, которым этот кандидат будет избран.

Так что в данной ситуации это, скорее всего, некий театрализованный процесс, который должен показать, что у лидера страны по Конституции практически нет полномочий, лишь представительские и очень узкие возможности».

Осенью Саломе Зурабишвили также планирует отправиться в Швейцарию, Болгарию, Польшу, Бельгию и Данию. Все эти поездки не согласованы правительством.

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Илья Сизов