На трассе М-4 «Дон» грузовик врезался в стоящую на обочине Toyota

В Кореновском районе на трассе М-4 «Дон» водитель грузового автомобиля DAF протаранил стоящий на обочине легковой автомобиль Toyota с прицепом, сообщили в Госавтоинспекции Кубани.

В момент столкновения водитель легковушки менял колесо на прицепе. Мужчина получил различные травмы и доставлен в районную больницу.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Ранее в Кореновском районе водитель грузовика МAN не справился с управлением и врезался в отбойник. Произошел разлив топлива на дорогу, из-за чего трассу временно перекрывали.

Наталья Решетняк

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