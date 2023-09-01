В Астрахани сотрудника ФСИН подозревают в передаче заключенному наркотиков

В Астрахани работника регионального УФСИН подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и пособничестве в покушении на сбыт наркотических средств (ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 228 УК РФ), сообщила пресс-служба СУ СКР Астраханской области.

По версии следствия, подозреваемый, будучи младшим инспектором группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-2 (ул. Садовских) регионального УФСИН, «получил от местного жителя мобильный телефон, зарядное устройство, сим-карты, электронные сигареты и наркотические вещества для последующей передачи одному из заключенных за взятку».

Злоумышленника вычислили сотрудники СКР, УФСБ, управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД, а также отдела собственной безопасности УФСИН.

Дарья Васенина

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