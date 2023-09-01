Фестиваль «Читай, Ижевск!» не стоится по техническим причинам

Ежегодный книжный фестиваль «Читай, Ижевск!» в этом году не состоится по техническим причинам. Об этом во «ВКонтакте» сообщили организаторы мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы знаем, что вы любите наш фестиваль и каждый год ждете его с нетерпением. Но в этом году звезды, к сожалению, не сошлись»,— сказано в сообщении.

Напомним, книжный фестиваль «Читай, Ижевск!» проводится с 2013 года. Его организовывают муниципальные библиотеки, а на площадке можно пообщаться с авторами и поэтами, издателями, иллюстраторами и книжными блогерами. За время его существования участие в фестивале приняли более 50 авторов.