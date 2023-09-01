«Водный Союз» заявил о загрязнении реки Тобол в Кургане

Качество воды в реке Тобол на территории Кургана ухудшилось по показателям мутности, цветности, хлоридам и перманганатной окисляемости. Об этом сообщают в водоснабжающей компании «Водный союз».

Ухудшение качества воды в «Водном союзе» фиксируют с 24 августа. Причиной этого представители предприятия называют источник загрязнения за пределами Курганской области. Информация об ухудшении качества воды направлена в региональное управление Роспотребнадзора.

«По информации Роспотребнадзора, на сегодня в водопроводной воде наблюдаются незначительные превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ, но они не представляют угрозу для жизни и здоровья граждан»,— дополняют в «Водном союзе».

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