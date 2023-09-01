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Продажи легковых машин в Татарстане в июле выросли втрое

В Татарстане за июль 2023 года продали 3,9 тыс. легковых машин, что в три раза больше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении агентства «Автостат».

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

Татарстан занял пятую строчку среди регионов РФ по объему продаж легковых машин. Лидером традиционно является Москва с 19,4 тыс. легковых автомобилей. В тройку также входят Подмосковье и Санкт-Петербург.

В РФ продажи легковых машин по итогам июля 2023 года составили 97,4 тыс., что на 168% больше, чем год назад.

"Ъ-Казань"

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