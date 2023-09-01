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Коммерсантъ FM
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Мэр Донецка сообщил о гибели ребенка и ранении 9 человек при обстреле ТРЦ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что под обстрел ВСУ попал Киевский район города. По его словам, зафиксировано прямое попадание снаряда в здание ТРЦ. В результате, сообщил мэр, ранения получили 10 человек, среди них была 6-летняя девочка, которая впоследствии скончалась в больнице.

«В результате обстрела Киевского района возле ТРЦ "Донецк-Сити" и Шахтерской площади, по предварительной информации, более 10 пострадавших. К сожалению, тяжелораненый ребенок 6 лет скончался от полученных травм»,— написал мэр Донецка в своем Telegram-канале.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с ситуацией в зоне боевых действий не исключили, что число погибших в результате обстрела может увеличиться. По данным центра, 1 сентября ВСУ выпустили Киевскому району 15 ракет из РСЗО.

Александр Кислов

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