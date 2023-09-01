Ребенок в Татарстане доставлен в реанимацию с ожогами 60%

Семилетний мальчик в Татарстане был доставлен в реанимацию с ожогами 60% тела. Об этом сообщает МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Инцидент произошел накануне днем на улице Просторной в поселке Алексеевское. Очевидцы утверждают, что четверо несовершеннолетних приобрели спички в магазине и отправились за гаражи разводить костер, там они подожгли ветки и доски, а затем кинули в огонь пластиковую бутылку, предположительно с растворителем. Позже один из несовершеннолетних вытащил оплавленную бутылку, а жидкость, находившаяся в ней, брызнула на другого ребенка. В итоге на последнем вспыхнула одежда.

Пострадавший был доставлен в реанимацию местной ЦРБ, а позже его перевели в ожоговый центр ДРКБ. Площадь пожара составила 1 кв. м. По предварительным данным, инцидент произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

"Ъ-Казань"