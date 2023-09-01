«Школьникам дарят безалкогольные напитки и мороженое»

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о том, как заведения в столице планируют поднять настроение ученикам и их родителям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодережкин / ТАСС Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Этот уик-энд проходит в московских ресторанах под девизом «Снова в школу». Школьникам предлагаются всевозможные подарки и спецпредложения, чтобы хоть как-то поднять им настроение в канун нового учебного года.

В ресторанах «Ян Примус» 1 сентября всех школьников до 12 лет кормят бесплатно по детскому меню при условии, что родители закажут себе что-нибудь тоже по основному меню.

Дети могут выбрать одну закуску и одно основное блюдо, например, «Цезарь» или наггетсы первым курсом и бургер, пиццу или пасту карбонара — вторым.

Новый ресторан «Гермес» с 1-го по 3-е сентября предлагает все блюда по детскому меню по 300 руб. и в любом количестве. В ассортименте — куриные наггетсы, пита с курицей су-вид и соусом «Цезарь», рыбные палочки, паста с сыром, молочный коктейль. Кроме того, школьникам дарят детскую косметику, безалкогольные напитки и мороженое.

В ресторанах «Урюк» в эти дни проходит акция «Успей на первый звонок»: в залах ресторанов в секретное время будет звенеть школьный звонок. Гости, оказавшиеся в этот момент в заведении, получат скидку 20% на весь счет. Причем она распространяется не только на клиентов с детьми, так что почувствовать себя счастливым учеником, наконец-то дождавшимся большой перемены, есть шанс у каждого.