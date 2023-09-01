В Краснодаре 5 новых школ приняли 8,5 тысяч учеников

Пять новых школ, которые сегодня открылись в Краснодаре, приняли более 8,5 тыс. учеников, сообщает глава города Евгений Наумов в Telegram-канале.

По данным мэра, 300 учеников приняла школа №88 в Новознаменском жилом районе на улице Демидовской.

По 1,5 тыс. учеников зачислены: в школу №97 в районе Западного Обхода на улице Конгрессной, школу №100 в поселке Плодородном на улице Александра Сапрунова, школу №7 в поселке Знаменском на улице Природной, школу №94 в поселке Российском на улице Тверской.

Наталья Решетняк

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