В Старой Руссе откроют курортно-оздоровительный комплекс за 8 млрд. руб.

В Старой Руссе в Новгородской области построят курортно-оздоровительный комплекс «Русич», сообщила пресс-служба регионального правительства.

Решение было принято по итогам рабочей встречи вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

Проект будет реализован при содействии корпорации Туризм.рф. Проект предполагает создание комплекса категории 4 звезды. Площадь земельного участка для строительства составит 30 га. В состав комплекса войдут два спальных корпуса, апарт-отели, ФОК, акватермальный и SPA комплексы, 30 вилл и ресторан. Строительство начнут в этом году. По оценке правительства Новгородской области, открытие комплекса позволит увеличить годовой ВРП на 1 млрд руб.

«Туризм может стать еще одной точкой роста для региона, а благодаря развитию соответствующей инфраструктуры все больше путешественников смогут открыть для себя памятники древнерусской архитектуры и природные ландшафты региона»,— прокомментировал инициативу Дмитрий Чернышенко.

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