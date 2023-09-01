В Батайске 1 сентября открылась новая школа на 600 учеников

В городе Батайск Ростовской области открылась новая школа, которая рассчитана на 600 учеников. Строительство учебного учреждения началось в 2019 году и завершилось в декабре прошлого года, сообщает пресс-служба правительства региона.

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Школа включает три спортивных, один концертный и один актовый залы, конференц-зал, информационно-библиотечный центр, 3D-лаборатории, роботехнический кластер, мастерские для домоводства и кулинарии, столярные и слесарные мастерские, медиацентр, соляную комнату, агролаборатории, легкоатлетический стадион и футбольное поле. Также образовательное учреждение снабжено медицинским блоком и столовой на 330 мест.

В новой школе обучение будет проходить в две смены. Образовательное учреждение снабжено всем необходимым оборудованием: компьютерами, интерактивными досками и панелями.

«В Ростовской области первый звонок сегодня звучит для 462 тыс. ребят, в том числе для 51 тыс. первоклашек. Более 3 тыс. ребят сели за парты в четырех новых школах. Одна из них – здесь, в Батайске. Все кто здесь будет работать, учиться, получили отличные возможности для развития и самореализации»,— цитирует пресс-служба правительства губернатора Василия Голубева.

Анастасия Назарова