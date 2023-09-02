Другой вариант рейнской независимости

Осень 1923 года, когда Свободного государства Бутылочное горлышко уже не существовало, была отмечена возникновением еще одного самопровозглашенного квазигосударства на территории рухнувшей Германской Империи. Сепаратисты из Рейнской провинции хотели добиться ее отделения от Пруссии и перейти под французский протекторат. Независимая Рейнская республика должна была состоять из трех территорий, которые назывались Север, Юг и Рур (их столицами должны были стать соответственно Ахен, Кобленц и Эссен).

19 октября Рейнская республика была провозглашена в городе Эшвайлер. Попытка взять местную ратушу штурмом закончилась неудачей. 2 ноября бельгийские войска изгнали сепаратистов из города.

В Ахене 21 октября сепаратистам удалось захватить ратушу и объявить о создании Свободной и независимой Рейнской республики/ Городские власти отказались признать ее. Несколько дней в городе шли уличные бои, ратуша дважды переходила из рук в руки.

21 октября Рейнская республика была провозглашена в городах Эркеленц, Рюссельсхайм, Грос-Герау, Саарбург, Бернкастель. В Мюнхен-Гладбахе выступление сепаратистов закончилось неудачей. 22–23 октября сепаратисты заняли здания местных органов власти в Майене, Бад-Эмсе, Битбурге, Дауне, Хермескайле, Трире, Висбадене, Дуйсбурге, Фирзене, Виттлихе, Дице.

В Кобленце Дворец курфюрстов несколько раз переходил из рук в руки, в результате оставшись за сепаратистами.

В большинстве случаев смена власти была бескровной, но не всегда. В Бонне были убиты три и ранены два человека. Несколько человек было ранено в Майнце. Корреспондент газеты Daily Chronicle в Брюсселе сообщал, что в Ахене местные коммунисты забили насмерть четверых сепаратистов.

В Юлихе и Бонне выступления сепаратистов были подавлены. В некоторых районах Рейнской провинции вообще не было никаких волнений.

26 октября председатель Высокой межсоюзнической комиссии в рейнских территориях Поль Тирар признал, что власть в регионе фактически принадлежит сепаратистам. Было сформировано правительство Рейнской республики, которое возглавил Йозеф Фридрих Маттес. Новая власть выпустила собственные денежные знаки, были созданы отряды самообороны. Для обеспечения «республики» продовольствием эти отряды проводили «реквизиции». Для противостояния грабежам сельские жители стали создавать собственные вооруженные отряды. Самым большим из них, по некоторым оценкам, численностью до 4 тыс. человек, базировавшимся в Эгиденберге, командовал Герман Шнайдер.

В ноябре 1923 года в столкновениях в районе Эгиденберга погибло около 120 человек. Французская армия начала принимать меры по борьбе с рейнским сепаратизмом. 28 ноября Йозеф Маттес объявил о роспуске правительства Рейнской республики. К концу года бургомистры городов, поддержавших сепаратизм, были сняты с должности, некоторых из них привлекли к уголовной ответственности.