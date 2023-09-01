В Ярославской области открыты участки для голосования на выборах в новых регионах

В Ярославской области сегодня открылись пять экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах депутатов новых регионов. Голосование будет проходить с 1 по 4 сентября. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Избирательная комиссия Ярославской области Фото: Избирательная комиссия Ярославской области

Участки предназначены для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, которые временно проживают в Ярославской области. Они могут принять участие в досрочном голосовании за депутатов в законодательные органы власти 4-х новых регионов России.

Участки расположены в Ярославле, Рыбинске и Переславле-Залесском, Ростове и Угличе. Для тех, кто не сможет самостоятельно явиться на участки или проживает в ПВР, организуют выездное голосование.

«Участковые комиссии приступили к работе и приняли первых избирателей, а также направились к избирателям, пожелавшим проголосовать вне помещения — на дому и в пунктах временного размещения»,— рассказали в избиркоме.

Алла Чижова