Суд отправил бывшего замглавы МЧС Татарстана в колонию на 8,5 года

Бабушкинский суд Москвы приговорил бывшего замруководителя МЧС Татарстана Ильхама Насибуллина в колонию общего режима на 8,5 года. Его признали виновным в мошенничестве. Об этом сообщает «Реальное время» .

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Другие фигуранты дела также получили реальные сроки. Главу ОДС Татарстана Ленура Зинатуллина приговорили к 7,5 года колонии, а его заместителя Ильнара Гимадиева — к 5,5 года.

Как полагает следствие, осужденные «с целью систематического извлечения дохода с 2013 года по февраль 2020 года разработали и применили преступную схему». В частности, по данным следствия, было учреждено ООО «ОДС РТ», которое «фактически дублирует» функции государственной поисково-спасательной службы.

"Ъ-Казань"