БелГУ ищет инноваторов

Белгородский госуниверситет (НИУ «БелГУ») как оператор Белгородского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня «Инновационные решения в АПК» объявил грантовый конкурс. Получить финансирование могут проекты, готовые к реализации на базе НОЦ. Максимальная сумма гранта — около 7,2 млн руб.



Фото: пресс-служба БелГУ

На реализацию новых проектов участники Белгородского НОЦ «Инновационные решения в АПК» могут получить гранты с максимальным размером порядка 7,16 млн руб. Грантовый конкурс объявил оператор НОЦ НИУ «БелГУ».

К конкурсному отбору допускаются проекты по следующим направлениям:

биотехнологии,

селекционно-генетические исследования,

клеточные технологии и генная инженерия в области растениеводства и животноводства,

рациональное природопользование,

здоровьесберегающие технологии,

производство ветпрепаратов.

По словам и.о. проректора по научной и инновационной деятельности БелГУ Николая Репникова, получить гранты могут предприниматели и организации из любого региона. Но претенденты должны иметь технологические проекты полного цикла с высокой степенью готовности для реализации на базе научно-образовательного центра совместно с участниками НОЦ. «Белгородский НОЦ эффективно развивается и расширяет географию участников. Проекты, которые сегодня реализуются, нацелены, прежде всего, на решение задач импортозамещения. Ученые и эксперты НОЦ готовы оказать научное сопровождение значимых для аграриев и промышленников проектов», — пояснил Николай Репников.

Заявки на конкурс принимаются до 12:00 13 сентября. Подробнее о конкурсе можно узнать здесь.