«Ак Барс» намерен подписать новый контракт с капитаном команды

Казанский «Ак Барс» планирует подписать новое соглашение с 37-летним капитаном клуба Александром Радуловым. Об этом сообщил генменеджер команды Марат Валиуллин, передает ТАCC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Казанцы планируют договориться с капитаном до конца 2023 года. Нынешний контракт с господином Радуловым действует до конца апреля следующего года.

«Переговоры мы потихоньку ведем с его агентом. Саша об этом знает, он делает свое дело и пока не погружается в детали. У нас впереди весь сезон, и в любой момент, скажем, с сентября по декабрь, мы придем к общему знаменателю»,— отметил господин Валиуллин.

"Ъ-Казань"