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В Сочи мужчина получил 15 суток за татуировку со свастикой

Лазаревский районный суд города Сочи признал отдыхающего из Оренбургской области виновным в публичной демонстрации нацистской символики, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани. Мужчине назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток.

Судом установлено, что мужчина отдыхал в санатории «Тихий Дон». Когда он находился на территории бассейна, другие гости санатория заметили на его теле татуировку в форме нацистского знака – свастики. В судебном заседании мужчина полностью признал вину и объяснил, что не знал о запрете на публичную демонстрацию нацистской символики в виде татуировки. Суд напомнил, что незнание законов не освобождает гражданина от ответственности.

Анна Перова, Краснодар

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