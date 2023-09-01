10 компаний в Ижевске погасили задолженность почти на 6 млн рублей

В столице Удмуртии более 10 компаний-должников погасили свою задолженность на сумму 5,98 млн руб. Деньги направят на реализацию поставленных задач, в том числе исполнение социально значимых расходных обязательств. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

30 августа в муниципалитете прошло очередное заседание комиссии по ликвидации задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджет Ижевска. Всего участники обсудили деятельность 21 организации, допустившей задолженность по налогам, аренде, а также выплачивающих заработную плату своим сотрудникам ниже установленного МРОТ. Специалисты обсудили их текущее экономическое состояние в индивидуальном порядке, а также дали свои рекомендации руководству.