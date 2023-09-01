Два человека погибли в результате ДТП с загоревшимися автомобилями

В Красноярском крае полиция устанавливает обстоятельства крупного ДТП с участием четырех автомобилей, сообщает ГУ МВД по региону. По предварительным данным, на 1040 км трассы Р-255 водитель LADA Priora выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Freightliner. От удара грузовик также выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Passat и Mitsubishi Mirage.

Автомобили Volkswagen Passat, LADA Priora и грузовик загорелись, Mitsubishi Mirage раздавило прицепом грузовика, уточнили в полиции. Погибли водители Mitsubishi и Volkswagen. Водитель грузовика и его пассажирка получили ожоги и ушибы.

На место выехал врио начальника УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю, направлена специализированная следственно-оперативная группа краевого Главка.

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Оксана Павлова