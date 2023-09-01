«Далеко не все новостройки комфорт-класса обеспечены инфраструктурой»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, как часто девелоперы возводят учебные заведения в районе новостроек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В экспозиции первичного рынка жилья комфорт-класса столицы, включая округа Новой Москвы, представлено почти 128 проектов, в которых продается порядка 45 тыс. лотов, это около 2 млн новых кв. м. Но далеко не все новостройки этого сегмента обеспечены инфраструктурой.

По данным специалистов компании «НДВ Супермаркет Недвижимости», лишь в половине из них (65) девелоперы анонсировали открытие учебных заведений в локации. Еще в 63 школы либо вообще не будут строить, либо сведений о них пока нет в открытых источниках.

Но в старой и Новой Москве ситуация существенно отличается. В старых границах столицы строительство школ запланировано только в 35% проектов — это 34 адреса. На долю ЖК, где для школ не отведено место, приходится 65%, это почти 60 комплексов. При этом большая часть данных новостроек (46) являются масштабными.

В новомосковских новостройках ситуация обстоит лучше: учебные заведения построят в 31 крупном проекте, это почти 90%. Среднее количество мест в школах при ЖК старой Москвы — 700 на проект, Новой Москвы — более 1 тыс. В первом случае в 23 проектах заявлено по одной школе, в шести — по две. И в одном построят восемь учебных корпусов. В Новой Москве 21 проект обеспечен одной школой, по три появится в четырех проектах. Еще в четырех новостройках в локации предусмотрено от четырех до семи образовательных учреждений.