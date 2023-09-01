В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. В этом сезоне самый престижный клубный турнир последний раз проходит в привычном для болельщиков формате. 32 команды сформировали 8 групп. После группового этапа, где будет сыграно шесть туров, болельщиков ждет play-off, который пройдет уже после Нового года. Финал запланирован на «Уэмбли» 1 июня. Самый богатый футбольный клуб мира, «Манчестер Сити» — один из главных претендентов на победу. Шансы команд спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с телеведущим, комментатором, экспертом «Лиги Ставок» Сергеем Акулиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Я напомню, что «Сити» был главным претендентом долгое время, а первый раз Лигу чемпионов выиграл в прошлом сезоне. И сейчас кажется, что этот сумасшедший «Сити», сохранивший состав, с Эрлингом Холанном, может эту Лигу чемпионов второй раз выиграть. И поэтому самый низкий коэффициент в «Лиге Ставок» именно на эту команду — 3,4. Кстати, стоимость игроков клуба составляет €1,25 млрд. А вот у «Арсенала» — €1,15 млрд, при этом коэффициент на его победу — 13. Но главное, что групповой турнир подарит нам целую россыпь невероятных противостояний, которые точно без внимания болельщиков не останутся. Кого, кроме «Манчестер Сити», можно назвать фаворитами?

— Когда турнир еще не начался, очень сложно предсказать, каким будет лето 2024 года. И поэтому определять фаворита можно с двух точек зрения. Во-первых, есть стандартные команды, которые претендуют на победу и обычно играют в полуфиналах. Сюда можно записать и «Реал», и «Баварию», и ПСЖ, может быть, отчасти «Барселону». И, конечно же, нужно делать поправку уже на то, кто в какой группе оказался. «Манчестер Сити», который априори считался фаворитом, является действующим обладателем титула, получил себе в группу «Лейпциг», «Црвену Звезду» и «Янг Бойз». Понятно, что он со скоростью звука выйдет из этой группы. У «Реал» в группе «Наполи», «Брага» и «Унион», и, мне кажется, все три соперника смогут ему составить какую-то конкуренцию, пощиплют его, сопротивление окажут. Но я не вижу сценариев, при которых «Реал» не вышел бы из группы. Думаю, что для «Барселоны», у которой «Антверпен», «Порту», будет не легкая прогулка, но выход из группы ей тоже обеспечен. А вот в группе F, куда вошли ПСЖ, «Боруссия», «Милан» и «Ньюкасл», фаворита пока ждать не приходится.

— «Сити» безоговорочный фаворит с коэффициентом 3,4. На втором месте мюнхенская «Бавария» в «Лиге Ставок» — 6,5 коэффициент на ее победу. Дальше «Реал» (8,5), «Арсенал» и «Барселона» (13), ПСЖ» (15) и «Манчестер Юнайтед» (20). И, конечно, хочется обсудить «группу смерти». Я обзванивал экспертов в Париже, а там говорят, что группа-то проходная. А с российскими экспертами общаюсь, они, наоборот, считают, что тут вообще ужас — дортмундская «Боруссия» невероятная, «Милан» сумасшедший, «Ньюкасл» — банда. Где правда?

— На самом деле, я не понимаю этот оптимизм, который среди парижан царит. Понятно, что ПСЖ — это хороший боеспособный коллектив, им удалось сохранить Килиана Мбаппе, непонятно совершенно, в каком настроении, но, слава богу для них, он там есть. Но тем не менее им предстоит встретиться с «Боруссией», «Миланом», «Ньюкаслом». Не могу сказать, что до этого ПСЖ много раз побеждал в Лиге чемпионов и без проблем себя там чувствовал. Клуб только тянется к статусу постоянного фаворита Лиги чемпионов, только очертил контуры того, что может претендовать постоянно, из сезона в сезон на выходы в финал и на победу. И группа крайне непростая, там будет достаточно много потеряно очков парижанами.

— Давайте пробежим по другим группам и прикинем, что точно будет в центре внимания. Например, группа A предлагает нам топ-вывеску — «Бавария» встретится с «Манчестер Юнайтед».

— Понятно, что «Бавария» и «Манчестер» — это классическое противостояние. Думаю, что эти две команды выйдут и померяются силами, все классно. Там и Гарри Кейн сыграет против «Манчестера» в очередной раз — красота. Группа B мне очень нравится на самом деле: «Севилья», «Арсенал», ПСВ, «Ланс». С удовольствием буду смотреть матчи этой группы, потому что здесь собраны команды, которые способны показывать игру достаточно стилевого характера, независимо от текущего состояния, от своего положения в турнирной таблице. Условно, «Севилья» вполне может идти десятой в чемпионате Испании и при этом играть 4:4 с «Арсеналом», 5:5 с «Лансом». И ПСВ в чемпионате Голландии точно может выдавать концерты.

— Кстати, говорят, что «Севилья» проблемная в этом году.

— В том-то и дело, что она может сколько угодно быть проблемной у себя во внутреннем чемпионате, а с точки зрения стиля игры, с точки зрения своего еврокубкового реноме в Европе показать все что угодно. От «Ланса» я тоже жду достаточно взрывного, импульсивного футбола. Это команда, которая способна играть вперед, атаковать, дебютант этого сезона Лиги чемпионов. В общем, здесь такая группа, что при определенном исходе любые две команды могут из нее выйти. Но все же «Арсенал» и «Севилью» будем рассматривать в качестве фаворитов.

— Что касается «Наполи» и «Реала» — это самое крутое противостояние? Я прямо руки потираю.

— Оно классное на самом деле. Понятно, что будем смотреть на Хвичу Кварацхелию, хотелось бы думать, что и «Реал» будет смотреть на него, потому что интерес мадридцев присутствовал еще тогда, когда Хвича перебирался в «Наполи». Но и показать себя на фоне большой команды, конечно, было бы интересно и для Хвичи, и для «Наполи». При этом там поменялся тренер, команда перестраивается. «Наполи» наверняка уже будет совсем не тот, что был в прошлом сезоне, но все-таки это команда уровня Лиги чемпионов. Про «Брагу» и «Унион», я думаю, забываем сразу.

— Генрих Мхитарян против Арсена Захаряна, «Интер» против «Реал Сосьедад». Что можно сказать об этом противостоянии?

— Конечно же, «Интер» — фаворит. А за карьерой Захаряна и его судьбой в Лиге чемпионов будем наблюдать. Он сам в недавних интервью говорил о том, что хотелось бы Лиге чемпионов сыграть против «Интера» и встретиться с Мхитаряном. И вот его мечта сбылась. Но и Лига чемпионов для Захаряна — это фантастическая вещь. Но давайте все-таки будем реалистами — не всегда он будет игроком стартового состава в «Реал Сосьедад». Но если он будет мало играть в Лиге чемпионов, значит, будет много играть в чемпионате Испании. Так что для нас, для болельщиков российского футбола в целом и болельщиков Захараня в частности, это в любом случае выгодно.

— Еще нет официального расписания от UEFA по Лиге чемпионов, а «Лига Ставок» уже расширяет линию. Сейчас появились расклад по каждой группе и по лучшему бомбардиру. И давайте с первого раза угадаем, кто у нас главный фаворит в гонке бомбардиров.

— Его случайно не Эрлинг зовут?

— Да, совершенно верно. Эрлинг Холанн, коэффициент на него составляет 2,3. На втором месте идет Гарри Кейн с коэффициентом 4, далее Мбаппе — 4,5, Роберт Левандовский — 8,5. Дальше идут высокие коэффициенты — 15, 20, 25, 50 и так далее. А вот Захаряна я не вижу пока в списке, полагаю, что он ближе к старту Лиги чемпионов появится. Но я думаю, что найдутся люди, которые будут заряжать на Захаряна как на лучшего бомбардира. Кстати, на победу «Баварии» в группе A можно поставить с коэффициентом 1,5, например. Хороший коэффициент?

— Согласен, да. «Баварию» мы рассматривали как фаворита турнира в целом. И, мне кажется, «Копенгаген», «Галатасарай» — команды, с которыми «Бавария» справится. Но с «Манчестером» в принципе тоже может.

— У нас еще четыре группы осталось. Например, группа E: «Фейеноорд», «Атлетико», «Лацио», «Селтик». «Атлетико» эту группу должно выигрывать или не так все однозначно?

— Я долго смотрел на эту группу с точки зрения того, как ее характеризовать и какие интересные эпитеты придумать. Честно говоря, не придумал, но здесь все неоднозначно. В ней собраны очень интересные команды, разнообразные. Понятно, что «Атлетико» с большим европейским реноме, но какой-то точный прогноз не могу сделать.

— Еще раз напомним о группе F: ПСЖ, «Боруссия», «Милан», «Ньюкасл». Понятно, что «группа смерти». Кстати, победа ПСЖ в ней идет с коэффициентом 2. Мне кажется, очень аккуратно надо с этой историей в «Лиге Ставок».

— Безусловно. Шесть раундов, мы помним, что каждый и у каждого может отнимать очки. Ни в коем случае я бы не списывал «Ньюкасл», потому что команда укомплектована, боевитая и точно не будет сдаваться. Я думаю, он вполне может побороться за вторую строчку. И, например, Сандро Тонали, миланский воспитанник, перешедший в «Ньюкасл», возвращается, сыграет против «Милана» — тоже интересный момент.

— Остались еще группа G и H.

— Мне кажется, это две наиболее предсказуемые группы с точки зрения того, кто займет первое место. Все-таки «Сити» и «Барселона» в этих группах очевидно доминируют, несмотря на какие-то яркие афишные имена типа «Порту», «Лейпцига». Но на дистанции они конкуренцию не составят ни Гвардиоле, ни каталонцам.