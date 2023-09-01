Житель Анапы изготовил 13,5 тысяч литров контрафактного алкоголя

На территории фермы в поселке Юбилейный Темрюкского района житель Анапы оборудовал цех по производству нелегального алкоголя. Как сообщает «МВД Медиа», всего было найдено 13,5 тыс. л продукции.

43-летний анапчанин арендовал для изготовления алкоголя, производственное помещение, два дома в селе Витязево и склад в станице Варениковской. При обысках там изъяли тару, оборудование для производства алкоголя, этиловый спирт и готовую продукцию под брендами известных торговых марок вина, коньяка, текилы, рома и виски. Их мужчина собирался продавать в Анапе, Темрюкском и Крымском районах.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 171.3 УК РФ. Правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Татьяна Ручкина

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