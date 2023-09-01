В Ярославле выявили природоохранные нарушения в работе сербского завода

На заводе химической промышленности ООО «Дугалак», расположенном на Полушкиной роще в Ярославле, выявили нарушения природоохранного законодательства при обращении с промышленными отходами. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.

После многочисленных жалоб на качество воздуха от жителей Заволжского района специалисты ГБУ «Центр охраны окружающей среды» провели проверку в отношении ООО «Дугалак». В результате проверки были выявлены нарушения природоохранного законодательства.

«Данная информация направлена в прокуратуру Заволжского района города Ярославля, Ярославскую межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования и в Верхне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора для рассмотрения в рамках имеющихся полномочий»,— сообщили в министерстве.

Кроме того, специалистами Роспотребнадзора проводились отборы проб загрязняющих веществ в воздухе жилой застройки поселка Резинотехника, но превышений предельно-допустимых концентраций вредных веществ не установлено.

В министерстве отметили, что предотвращение загрязнения воздуха на Резинотехнике контролируется ведомством и проблема будет решаться вместе с органами власти.