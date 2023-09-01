В Челябинске выставили на продажу недострой напротив Торгового центра

Фонд развития территорий (ФРТ) выставил на торги недостроенный многоэтажный дом на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской в Челябинске. Начальная цена аукциона составляет 148,7 млн руб., сообщается на сайте ФРТ. Заявки на торги принимают до 27 сентября.

Здание имеет степень готовности 28%, его общая площадь составляет 31,5 тыс. кв. м. Недострой находится на земельном участке площадью 0,71 га.

Объект, запланированный как жилой комплекс «Княжеский» на 286 квартир, в 2009 году начала возводить Уральская строительная компания. В 2011-м стройка была заморожена. Впоследствии застройщика признали банкротом, дольщикам жилого комплекса были выплачены компенсации. Незавершенный объект перешел в собственность Фонда развития территорий.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте