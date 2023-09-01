Компания «РусГидро» сменила директора Саяно-Шушенской ГЭС

Новым директором Саяно-Шушенской ГЭС (СШГЭС) назначен руководитель другого филиала ПАО «РусГидро» — Новосибирской ГЭС — Святослав Полтаранин. Об этом сообщила пресс-служба Новосибирской ГЭС.

Господин Полтаранин руководил Новосибирской ГЭС с 2014 года. Обязанности директора Новосибирской ГЭС после его ухода исполняет заместитель директора—главный инженер Александр Горевой.

В 2020 году «РусГидро» сообщала о назначении директором СШГЭС Андрея Видмана. В настоящее время на сайте СШГЭС руководителем предприятия указан главный инженер Тимур Юсупов.

Валерий Лавский, Новосибирск