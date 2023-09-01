Назначен новый директор Саяно-Шушенской ГЭС

Новым директором Саяно-Шушенской ГЭС им. Непорожнего (филиал ПАО «РусГидро») назначен Святослав Полтаранин. С 2014 года он руководил Новосибирской ГЭС.

С 1 сентября обязанности директора Новосибирской ГЭС будет исполнять замдиректора-главный инженер Александр Горевой.

Новосибирская ГЭС имеет установленную мощностью 490 МВт и среднегодовую выработку электроэнергии 2 млрд. кВтХч. Помимо выработки электроэнергии, станция обеспечивает защиту прибрежной зоны реки Обь от затоплений. С 2007 года является филиалом ПАО «РусГидро».

Согласно данным официального сайта «РусГидро», организация является первой в России и третьей в мире компанией в отрасли гидроэнергетики. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, составляет 38,4 ГВт. При этом Саяно-Шушенская ГЭС является самой мощной электростанцией в России (6,4 ГВт).

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Александр Киселев