Семьи с детьми в Татарстане досрочно получат пособия

Соцфонд Татарстана намерен перечислить единое пособие семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам досрочно. Об этом сообщила мэрия Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Перечисление произведут сегодня, 1 сентября. Это связано с тем, что единый день перевода денег (третье число месяца) совпадает с выходным и приходится на воскресенье.

Также сегодня татарстанцы досрочно получат выплаты за первенца, пособия на ребенка военнослужащего по призыву и на детей от 8 до 17 лет.

Всего 1 сентября в Татарстане будут перечислены пособие более чем на 211 тыс. детей.

"Ъ-Казань"