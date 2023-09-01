Семьи с детьми в Татарстане досрочно получат пособия

Соцфонд Татарстана намерен перечислить единое пособие семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам досрочно. Об этом сообщила мэрия Казани.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Перечисление произведут сегодня, 1 сентября. Это связано с тем, что единый день перевода денег (третье число месяца) совпадает с выходным и приходится на воскресенье.
Также сегодня татарстанцы досрочно получат выплаты за первенца, пособия на ребенка военнослужащего по призыву и на детей от 8 до 17 лет.
Всего 1 сентября в Татарстане будут перечислены пособие более чем на 211 тыс. детей.