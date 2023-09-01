Оператор связи оштрафован на 1,2 млн рублей за звонок с подменным номером

Оператор связи привлечен к административной ответственности за пропуск вызова с подменного номера, сообщает прокуратура Жигулевска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Установлено, что в сентябре 2022 года оператор связи допустил пропуск в свою сеть трафика из иностранного государства с номерами российской системы нумерации. Эти подменные номера использовались при совершении дистанционного мошенничества путем обмана граждан»,— говорится в сообщении.

Таким способом у двух жителей Жигулевска были похищены 150 тыс. руб. Прокурор возбудил два административных дела по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика в свою сеть связи). По результатам их рассмотрения оператору связи назначены штрафы на общую сумму 1,2 млн руб.

Сабрина Самедова