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Оператор связи оштрафован на 1,2 млн рублей за звонок с подменным номером

Оператор связи привлечен к административной ответственности за пропуск вызова с подменного номера, сообщает прокуратура Жигулевска. 

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Установлено, что в сентябре 2022 года оператор связи допустил пропуск в свою сеть трафика из иностранного государства с номерами российской системы нумерации. Эти подменные номера использовались при совершении дистанционного мошенничества путем обмана граждан»,— говорится в сообщении. 

Таким способом у двух жителей Жигулевска были похищены 150 тыс. руб. Прокурор возбудил два административных дела по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика в свою сеть связи). По результатам их рассмотрения оператору связи назначены штрафы на общую сумму 1,2 млн руб.

Сабрина Самедова

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