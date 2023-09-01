Компания «Агрика» откроет на Ставрополье мясную ферму на 500 голов КРС

Компания «Агрика» вложит в строительство мясной фермы на 500 голов крупного рогатого скота в Благодарненском округе 55 млн руб., сообщил в своем Telegram-канале министр экономического развития Ставрополья Денис Полюбин.

На предприятии будут выращивать скот мясных пород. Ежегодно здесь будут производить 150 т мяса. На предприятии будут созданы шесть новых рабочих мест. Начать выпуск продукции инвестор намерен в конце 2025 года. Для реализации проекта компания получит земельный участок без торгов.

«В рамках проекта будет создана собственная кормовая база, которая включает в себя выращивание на собственной территории кормовых культур и их переработку»,— написал Денис Полюбин.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агрика» учреждено в Пятигорске в 2021 году. Генеральным директором и единственным владельцем предприятия является Белла Алишаева. Основной вид деятельности — выращивание овощей защищенного грунта. Выручка компании в 2022 году составила 3,1 млн руб., а чистая прибыль — 549 тыс. руб.

Анастасия Назарова