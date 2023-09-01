Суды взыскали с «Рощинского» 600 тыс. рублей за смерть сотрудника

Верховный суд Башкирии оставил без изменения решение Стерлитамакского городского суда о взыскании с АО «Рощинский» 600 тыс. руб. компенсации морального вреда за гибель сотрудника. Иск в размере 3 млн руб. подавала сестра погибшего.

Установлено, что 31 июля 2020 года на элеваторе совхоза сотрудник ремонтировал барабан ленточного конвейера, на который неожиданно поступило напряжение. По мнению суда, в происшествии был виноват другой работник, не обеспечивший отключение электроэнергии перед началом ремонтных работ, а «Рощинский» не организовал безопасные условия труда.

Обе стороны подали апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции: истец просила увеличить размер компенсации, а ответчик — снизить его.

Представитель совхоза в ВС заявил, что суд первой инстанции установил неосторожность в действиях погибшего. По его мнению, взысканный размер компенсации завышен, а подачу раздельных исков родственниками погибшего о взыскании морального вреда следует расценивать как злоупотребление правом. Ранее суды взыскали с «Рощинского» по 1 млн руб. в пользу матери и отца умершего сотрудника.

Суды учли, что у совхоза нет эффективной системы оценки безопасности технологического процесса, что стало одной из причин смерти работника.

Совхоз «Рощинский» создан в 1995 году. Базируется в Стерлитамакском районе. В 2022 году ГУП было преобразовано в АО. Принадлежит Башкирии. Основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. За прошлый год выручка составила 1 млрд руб., чистая прибыль — 546 тыс. руб.

Майя Иванова

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