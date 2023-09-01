Работодателей Удмуртии интересуют знания английского и физики из школьной программы

Работодатели Удмуртии в требованиях к соискателям среди предметов из общеобразовательной программы указывают знания английского языка и физики. Так, в республике в этом году было открыто более тысячи вакансий, претендовать на которые могли только кандидаты со знанием английского языка, сообщает пресс-служба hh.ru. Чаще всего вакансии принадлежат ИТ-компаниям, а также сфере услуг для бизнеса и финансов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Более 140 вакансий в Удмуртии содержали требования к знанию физики. Преимущественно такие знания востребованы в компаниях из сферы информационных технологий и в образовательных учреждениях.

В целом по России работодатели открыли более 399 тыс. вакансий, где требовалось знание математики, русского и английского языков, химии, биологии и физики. В разрезе отраслей чаще всего значение таким пунктам придают работодатели из сферы информационных технологий, услуг для бизнеса и финансового сектора, а реже всего — в транспортно-логистической отрасли.