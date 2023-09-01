Комбинат по производству соков за 4 млрд рублей построят в Красноярском крае

В Красноярском крае началось строительство комбината по производству соков компании Крастехстрой», сообщает Корпорация развития Енисейской Сибири. Инвестиции в проект составят около 4 млрд руб. Ежегодная мощность производства – 300 тыс. тонн напитков и детского питания.

Комбинат займет территорию с 3,5 га в Емельяновском районе. Реализовать проект планируется до кона 2024 года.

«Сейчас остро стоит вопрос импортозамещения пищевой продукции и мы, видя этот потенциал, приступили к созданию комбината»,– сказал исполнительный директор ООО «Крастехстрой» Николай Бабирук. Предприятие станет одним из крупнейших производителей соков, детского питания и безалкогольных напитков в Сибири, отметили в корпорации развития.

ООО «Крастехстрой» зарегистрировано в Красноярском крае с 2014 года. Владелец – Рашад Гасанов, владеющий группой транспортных компаний. Выручка компании в 2022 году составила 29,4 млн руб., чистая прибыль –141,9 млн.

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Оксана Павлова