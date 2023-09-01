Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о представленных работах художников, которых поддерживала жена мецената Саввы Морозова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Еще в начале лета я рассказывал вам о выставке «Пальмы и розы Зинаиды Морозовой», открывшейся в Музее-усадьбе «Горки Ленинские». Рассказывал и о самой усадьбе, представляющей удивительный микс из курганов вятичей на территории парка, усадебных корпусов, возможно, подстроенных самим Федором Шехтелем, с подземным ходом, современнейшим (на начало ХХ века) сантехническим и телефонным оборудованием.

А также с музейной памятью о Владимире Ленине, который с семьей провел здесь последние годы жизни, и с практически последним по времени в СССР огромным зданием ленинского мемориала, открытого в 1987 году.

Говорил и о пассионарной личности последней владелицы усадьбы — вдовы легендарного Саввы Морозова. О ее жизненных коллизиях, а умерла она в возрасте 80 лет в 1947 году, до конца жизни получая пенсию от МХАТа как вдова основателя театра. Собственно, об этом говорила мне и куратор выставки, искусствовед и блогер Софья Багдасарова:

«Зинаида Морозова — это представительница легендарной династии. Последние годы мы все больше и больше видим, как нам стараются представить людей из этой семьи. Но пока нам показывают только мужчин. И мне кажется, очень важно начать показывать и женщин, потому что среди Морозовых было много замечательных меценаток. И Зинаида Морозова создала вокруг себя волшебный мир цветов, фарфора и театра, и на этой выставке мы попытались это показать».

Всего в экспозиции представлено 400 экспонатов из 11 музеев и государственных коллекций, а также из частных собраний. В том числе это живопись и графика современников, которых активно поддерживала Зинаида Тимофеевна. Среди представленных имен Михаил Врубель, Константин Коровин, Василий Поленов, Мария Якунчикова, Константин Юон.

И, конечно, розы и пальмы — еще одно увлечение Морозовой. На открытии даже высадили целый розовый партер, восстановив историческую концепцию парка.

А я буду проводить в начале сентября в усадьбе арт-резиденцию для студентов-сценографов из ГИТИСа, в рамках которой они создадут несколько объектов паблик-арта, которые мы презентуем публике 10 сентября. Приходите, будут авторские экскурсии и вечерний концерт.