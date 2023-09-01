Власти Томской области планируют построить новый ЛДС на 5,5 тыс мест

Власти Томской области планируют построить в регионе ЛДС на 5,5 тыс. мест, сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель губернатора Андрей Дунаев.

«Пока мы в самом начале. Пока только определяемся, как приступим к работе, как начнем, кто будет персонально отвечать за отдельные направления работы, какие возможные сроки», - заявил господин Дунаев.

Информация о планах по строительству ЛДС в Томске появляется уже не в первый раз. В октябре 2019 года власти сообщили, что намерены реализовать проект, который получил название «Арена Томь».

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Александр Киселев