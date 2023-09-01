Уснувшего с сигаретой жителя Удмуртии осудили за гибель двух его друзей

В Удмуртии суд вынес приговор жителю Можгинского района, которого признали виновным в причинении смерти по неосторожности двум знакомым (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, трагедия произошла в мае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным суда, мужчина дома в компании двух знакомых употреблял алкоголь, после чего уснул с непотушенной сигаретой в кровати. В результате инцидента загорелось одеяло, с которого огонь перекинулся на другие предметы. При пожаре погибли двое его знакомых, а сам обвиняемый покинул дом, не предприняв мер к тушению одеяла.

Суд приговорил мужчину к одному году и трем месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.