В Перми закроют движение через тоннель между ул. Дзержинского и Вишерской

С 4 сентября в Перми закрывается движение в тоннеле между ул. Дзержинского и Вишерской. Ограничения связаны со строительством автомобильной дороги «Переход ул. Строителей — пл. Гайдара». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Объезд закрытого участка возможен по ул. Локомотивной и Окулова. Из-за строительных работ изменится и движение общественного транспорта: с 3 сентября временно прекращает работу трамвайный маршрут №3. Трамваи маршрутов №4, 5, 6, 7, 8 и 11 временно будут обслуживаться депо «Балатово» из-за невозможности проезда к депо «Красный Октябрь».

Для удобства сотрудников предприятий, расположенных вдоль ул. Дзержинского, с 4 сентября автобусный маршрут №35 будет продлен до остановки «Завод профнастила».